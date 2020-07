Primeur voor 16-jarige Kyara en sportclub Fighting Spirit na behalen zwarte gordel in Koreaanse verdedigingssport Timmy Van Assche

14 juli 2020

11u51 3 Gistel De 16-jarige Kyara Henckaerts heeft voor een mooie prestatie gezorgd. De Gistelse veroverde de zwarte gordel in de Koreaanse verdedigingssport hapkido/hapkimooyeh. “Daarmee zorgt ze ook voor een Belgische primeur", klinkt het fier bij Kyara’s sportclub Fighting Spirit.

Kyara legde haar examen voor de zwarte gordel af onder toezicht van ‘master’ Frankie Lacroix, technisch adviseur van de ‘World Hapkimooyeh Federation’. “Net als in bijvoorbeeld het judo of karate, kan je ook in het hapkido/hapkimooyeh verschillende gordels veroveren”, legt Hans Balcaen van Fighting Spirit uit. “En in die zwarte gordel heb je negen verschillende graden pakken, of ‘dan’. Deze sport is een Koreaanse verdedigingskunst, die zich onderscheidt door gebruik te maken van klemmen en traptechnieken alsook wapentraining en bokstechnieken.”

Kyara traint al acht jaar bij Fighting Spirit. “Zij is het ware voorbeeld van inzet en doorzettingsvermogen”, steekt Balcaen de loftrompet op. “Want velen koesteren de droom om zwarte gordel behalen, weinigen hebben de kracht om door te zetten tot het einde. We zijn dan ook trots dat Kyara de eerste in België is met een zwarte gordel als junior in deze sport. Ze is ook de eerste vrouwelijke zwarte gordel in hapkido/hapkimooyeh in onze stad. We hopen natuurlijk dat er nog veel meisjes maar ook jongens haar goede voorbeeld zullen volgen.”

Fighting Spirit organiseert de komende tijd nog verschillende (gratis) lessen en biedt ook speciale kortingen aan op haar sportaanbod. Meer info: www.fightingspirit.be of info@fightingspirit.be.