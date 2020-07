Praktijktesten op private huurmarkt? Verschil tussen Vlaams Belang en Groen kan ook in Gistel niet groter zijn Timmy Van Assche

07 juli 2020

12u45 0 Gistel In de gemeenteraad werd een interessante discussie gevoerd over praktijktesten op de private woningmarkt. Oppositiepartij Vlaams Belang vroeg de raad om praktijktesten te veroordelen. “Verhuurders mogen zelf kiezen aan wie ze verhuren”, meent raadslid Jaegers. Vooral Groen verzette zich heftig tegen dit idee. “Vlaams Belang wil criminaliteit streng bestraffen. Wel, discriminatie ís strafbaar”, repliceert raadslid Maenhoudt.

Oppositieraadsleden Kimberly Maenhoudt (Groen) en Eric Jaegers (Vlaams Belang) zitten in de gemeenteraad vlak naast elkaar. Op menselijk vlak is er geen enkel probleem tussen de twee verkozenen, maar politiek houden ze er elk een compleet verschillende visie op na - en da’s nog een understatement. Dat werd tijdens de jongste gemeenteraad nogmaals duidelijk. Vlaams Belang liet een extra punt op de agenda van de raad zetten met als doel praktijktesten op de woningmarkt te veroordelen.

“Uitlokking”

“Verhuurders moeten de vrijheid hebben om te verhuren aan wie ze dat willen”, motiveert Jaegers. “Maken ze de keuze om niet te verhuren aan bepaalde personen, dan zullen ze daar wel een reden voor hebben. Verhuurders kiezen, wanneer zich meerdere kandidaten aanbieden voor eenzelfde woning, voor zekerheid en vertrouwen met het oog op rendement van verhuring. Solvabiliteit en de grootte van het gezin tegenover de grootte van de woning zijn geen discriminatie. De overheid heeft zich eigenlijk niet te moeien in de keuze van de verhuurder. Praktijktesten dreigen verhuurders te doen afhaken met een daling van het aantal huurwoningen én prijsstijgingen tot gevolg. Bovendien komen praktijktesten neer op uitlokking en bewijzen ze discriminatie niet.”

“Discriminatie is strafbaar”

Groen kon zich helemaal niet vinden in de visie van Vlaams Belang. “Vanuit mijn job in de sociale sector (gezinsondersteuning, red.) ken ik zelf verschillende schrijnende gevallen van mensen met een accent of bepaalde naam die niet eens een woning mogen bekijken. En wanneer wij bellen om diezelfde woning te bezoeken, was er geen enkel probleem", zegt Kimberly Maenhoudt. “Welke reden hebben mensen om pakweg Mohamed, Ali of Fatima niet eens de kans te geven om een woning te bezichtigen, maar een Kimberly wel? Ik ken zelf veel gevallen van mensen die een woning geweigerd worden, ook wanneer het OCMW garant staat voor het voorschot. Waar is het argument van solvabiliteit dan? Een cliënt bij het OCMW kan zelfs meer zekerheid bieden dan iemand met een job. Als verhuurders niks te verbergen hebben, dan moeten ze ook geen schrik hebben van praktijktesten. In Gent werkt dit systeem alvast. Vlaams Belang ijvert er altijd voor om criminaliteit streng te bestraffen. Wel, discriminatie ís strafbaar."

De gemeenteraad keurde unaniem - ook Vlaams Belang - het dossier goed waarbij Woonpunt een meldpunt zou inrichten tegen problematische situaties, zoals discriminatie Schepen Wim Aernoudt (N-VA)

Meldpunt

Ann Vandenbroele van meerderheidspartij Sp.a gaf aan “elk initiatief te ondersteunen tegen discriminatie” en schaarde zich dus logischerwijs tegen het voorstel van Vlaams Belang. Schepen van Wonen Wim Aernoudt (N-VA) verwees naar de intergemeentelijke samenwerking Woonpunt, van waaruit het Gistelse woonbeleid wordt gestuurd sinds 2009. “In de gemeenteraad van juli 2019 werd het subsidiedossier van Woonpunt goedgekeurd voor de periode 2020-2025. In dat dossier staat wat de Gistel, Oudenburg, Ichtegem en recent ook Jabbeke samen gaan doen, zowel naar verplichte als aanvullende activiteiten. Eén van die verplichte activiteiten is het installeren van een meldpunt voor problematische situaties waar ook meldingen van discriminatie op de private huurmarkt gedaan kunnen worden. Deze gemeenteraad - ook Vlaams Belang - heeft het reglement goedgekeurd, dus eigenlijk is de vraag van de oppositiepartij zonder voorwerp.” N-VA, Open Vld en CD&V onthielden zich dan ook in de stemming.