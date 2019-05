Politiecontrole: 5 van de 220 automobilisten blazen positief Bart Boterman

22 mei 2019

19u11 6 Gistel De lokale politie Kouter heeft dinsdagnamiddag vier grootschalige controles gehouden op enkele belangrijke invalswegen. Daarbij werden 220 bestuurders aan een alcoholcontrole onderworpen. Vijf bestuurders bliezen ‘alarm’ en vijf anderen hadden geen geldig rijbewijs. Er werden nog tal van inbreuken vastgesteld.

De politie stond opeenvolgend opgesteld in Oostendsebaan in Gistel, de Westkerksestraat in Oudenburg, de Zedelgemsesteenweg in Eernegem en de Bruggestraat in Torhout. Dat was respectievelijk vanaf vanaf 13.45 uur, 15.30 uur, 18 uur en 19.15 uur. Volgens Annemie Wittesaele, woordvoerster van de politie Kouter, waren acht van de 220 bestuurders aan het bellen achter het stuur met de gsm in de hand. Vijf bliezen ‘alarm’ tijdens een ademtest. Zeven auto’s waren niet geldig verzekerd en twee niet gekeurd. Twee bestuurders droegen geen gordel en vijf bestuurders waren niet op orde met hun rijbewijs. Een motorrijder werd bekeurd omdat hij geen geschikte kledij droeg.

De politie gaf hen allen een proces-verbaal. Sommigen kregen een verwittiging en moeten hun zaken op orde stellen, anderen krijgen afhankelijk van de graad van de inbreuk een boete of dagvaarding voor de politierechtbank.