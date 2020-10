Politie schrijft 35 onmiddellijke inningen uit voor niet naleven van coronamaatregelen Timmy Van Assche

05 oktober 2020

19u13 0 Gistel De politie heeft in Gistel al bij al beperkt moeten optreden voor de niet-naleving van de coronamaatregelen. Dat blijkt uit een vraag van oppositieraadslid Eric Jaegers (Vlaams Belang).

“In Gistel heeft de politie 35 onmiddellijke schikkingen uitgeschreven van 250 euro elk tussen maart en september”, zegt burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld). “Daarbij zit onder meer een voorval waarbij in één keer zowat twintig pv’s werden opgemaakt.” In Gistel en de andere steden en gemeenten die lid zijn van de politiezone Kouter is voor dit soort gevallen een GAS-reglement op komst. In de politieraad werd het reglement al goedgekeurd, nu moeten de lokale gemeenteraden ze nog bekrachtigen.