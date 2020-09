Politie onderzoekt link tussen cannabisplantages in Snaaskerke en Blankenberge: vijf verdachten intussen in cel Siebe De Voogt

22 september 2020

13u05 2 Gistel Na de vondst van een cannabisplantage vorige week in een rijwoning in Snaaskerke zitten vijf Albanezen in de cel. De politie kwam hen op het spoor in het onderzoek naar een plantage die dit voorjaar per toeval werd Na de vondst van een cannabisplantage vorige week in een rijwoning in Snaaskerke zitten vijf Albanezen in de cel. De politie kwam hen op het spoor in het onderzoek naar een plantage die dit voorjaar per toeval werd opgerold in Blankenberge

Tijdens het uitvoeren van controles op de naleving van de coronamaatregelen zag de politie Blankenberge/Zuienkerke hoe een voertuig het dispositief wilde ontlopen. Een patrouille zette de achtervolging in en volgde de wagen tot bij een loods van een stukadoor in de Hanzestraat in Blankenberge. In een vrachtwagen ter plaatse troffen de agenten liefst tachtig kilo cannabis en honderden plantjes aan.

De plaatselijke recherche zette het onderzoek de voorbije maanden verder en kreeg daarbij een woning in het vizier langs de Dorpsstraat in de Gistelse deelgemeente Snaaskerke. Vrijdag vielen speurders binnen in het gerenoveerde pand. Naast een kleine duizend cannabisplanten - goed voor vier volle containers - troffen ze er vijf verdachten aan.

De Albanezen werden in de boeien geslagen en aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter. Volgens de verdediging zouden de mannen vooral hand- en spandiensten hebben verleend bij het onderhouden van de plantage. De raadkamer verlengde dinsdagmorgen hun aanhouding met een maand.