Politie legt paasfeest met 30 personen stil: “In huidige coronacrisis met bijhorende lockdown is dit echt not done” Bart Boterman

13 april 2020

10u25 2260 Gistel In Gistel is zondagnamiddag een paasfeest met liefst 30 aanwezigen stilgelegd door de politie. Dat gebeurde na meerdere oproepen van buurtbewoners. Burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) bevestigt. “Allen hebben een proces-verbaal gekregen met het oog op een boete.”



Het paasfeest vond plaats in de tuin van een rijwoning in de Manitobalaan. “Meerdere buren hadden de politie gebeld voor geluidsoverlast. Toen patrouilles langs gingen, werden maar liefst 30 personen aangetroffen. Ze waren aan het barbecuen. Het gaat om een bende dertigers van verschillende nationaliteiten en hun kinderen. Allen waren netjes uitgedost en bleken samengekomen ter ere van Pasen. In de huidige coronacrisis met bijhorende lockdown is dit echt not done”, aldus Defreyne. De politie ging vervolgens over tot verbaliseren. “Alle volwassenen kregen een proces-verbaal met het oog op een boete van 250 euro. Het feest werd stilgelegd en iedereen diende verplicht huiswaarts te trekken”, voegt de burgemeester toe.

Volgens Defreyne is het niet de eerste keer dat er geluidsoverlast is bij de woning in kwestie. Ook in het verleden, nog voor de coronacrisis, diende de politie al meerdere keren langs te gaan voor geluidsoverlast door meldingen van buurtbewoners. “De verhuurder van de woning heeft zelfs een uithuiszettingsbevel gekregen van de vrederechter. Maar door de coronacrisis kan dat niet uitgevoerd worden tot 17 juli”, besluit Defreyne.