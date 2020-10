Politie Kouter vindt voor 50.000 euro drugs in auto, drie verdachten in de cel Bart Boterman

16u09 0 Gistel De recherche van de lokale politie Kouter (Torhout, Jabbeke, Gistel, Oudenburg, Ichtegem) heeft het drugsmilieu in de regio een stevige tik toegediend. Na onderzoek vooraf werd een wagen met twee inzittenden onderschept. Ze hadden drugs bij, met een straatwaarde van 50.000 euro.

De recherche hield de drugstrafiek al even in de gaten en ging op 28 september over tot actie toen de lading werd vervoerd. Volgens de politie Kouter werden in de wagen vier kilogram speed, een duizendtal xtc-pillen en een kleine hoeveelheid cocaïne aangetroffen. “De drugs waren bestemd voor afzet in onze regio”, klinkt het. Bij de onderschepping van de wagen werden de twee verdachten gearresteerd. Intussen is hun aanhouding verlengd door de raadkamer in Brugge. Het onderzoek loopt verder en leverde ook nog een arrestatie van een derde verdachte op.