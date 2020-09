Politie haalt vier volle containers aan cannabisplanten uit rijwoning in Snaaskerke Bart Boterman

18 september 2020

18u00 4 Gistel In een rijhuis in de Dorpsstraat in Snaaskerke bij Gistel is vrijdag een cannabisplantage ontmanteld. De politie haalde zo’n vier volle containers aan jonge cannabisplanten buiten, samen honderden stuks. Ook heel wat kweekmateriaal werd in beslag genomen.

Het zou de recherche van de lokale politie Blankenberge/Zuienkerke zijn die de cannabisplantage in de woning, vlak bij het kanaal, op het spoor kwam. Het Brugse parket bevestigt dat er een plantage is ontdekt, maar kan er verder niets over kwijt. “Het gaat om een tussenkomst in een lopend gerechtelijk onderzoek en dus kan er niets over gecommuniceerd worden”, klinkt het. Over de verdachten is niets bekend.

“De woning is vorig jaar verkocht aan Oost-Europeanen. Helemaal in het begin hebben we die mensen één keer gezien. Verder was er nooit beweging in het huis en brandde er nooit licht. Wellicht waren de ramen afgeplakt”, zegt een buurtbewoner. “Mijn vrouw zei nog dat er de jongste weken een indringende wietgeur hing in de straat. Nu blijkt waarom.”