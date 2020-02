Politie controleert 2.476 fietsers op verlichting: 12.6% niet in orde Bart Boterman

24 februari 2020

13u33 0 Gistel De lokale politie Kouter (Gistel, Oudenburg, Ichtegem, Jabbeke en Torhout) heeft de voorbije maanden 2.476 fietsers gecontroleerd in het kader van de campagne ‘Veilig Fietsen’. Maar liefst 314 fietsers of zo'n 12.6 procent was niet in orde met de verlichtingsvoorschriften.

“Verkeersveiligheid is een prioriteit voor onze politiezone. In de wintermaanden, wanneer de dagen korter zijn, trekken we de nodige tijd uit om controles uit te voeren. Dat gebeurt hoofdzakelijk op de invalswegen naar de scholen in onze zone", zegt Annemie Wittesaele, woordvoerster van de lokale politie Kouter.

“De bedoeling is dat de schoolgaande jeugd zich ervan bewust wordt dat goede zichtbaarheid in het verkeer noodzakelijk is. We gaan overigens niet repressief te werk. De ouders van jongeren onder de 16 jaar krijgen een brief toegestuurd, dat waren er deze winter 258. Jongeren boven de 16 jaar kregen een proces-verbaal van waarschuwing. Iedereen die werd betrapt, moest nadien zijn fiets komen tonen op het politiekantoor om te zien of die intussen wel een goede verlichting heeft", besluit Annemie Wittesaele.