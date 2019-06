Plumoo zet gepensioneerde medewerkers in de bloemetjes Timmy Van Assche

10 juni 2019

14u57 0 Gistel Dienstenchequebedrijf Plumoo heeft Rudy Roelants (60) en Christine Foulon (65) in de bloemetjes gezet. Beide medewerkers trekken namelijk op pensioen.

Plumoo is actief in de regio Gistel, Oudenburg en Ichtegem. Het team nam op gepaste wijze afscheid van Rudy en Christine, nadat ze een mooie carrière achter de rug hebben. “Ik ben mijn hele leven poetshulp geweest”, vertelt Rudy. “De goeie sfeer binnen Plumoo zal me altijd bijblijven. De vlotte contacten en dienstverlening zullen me bijblijven. Was er dan toch eens een probleem, dan werd dat steeds snel en positief opgelost." Rudy werkte twee jaar bij Plumoo. Huishoudhulp Christine was er negen jaar actief. “Het was een mooie periode en heb hier enkele leuke vriendschappen en contacten gemaakt.”