Oudervereniging organiseert gezond ontbijt voor kinderen basisschool De Horizon Timmy Van Assche

24 oktober 2019

12u28 2 Gistel De oudervereniging van basisschool De Horizon pakte uit met een leuk initiatief. De ongeveer 200 leerlingen van de school kregen een lekker en vooral gezond ontbijt voorgeschoteld.

Het ontbijt vindt tweejaarlijks plaats en kadert in een project rond gezonde voeding. Op het menu stond dan ook onder andere yoghurt, vers fruit en meergranenbrood. Zowel de kleuters als kinderen van de lagere school aten hun buikje rond. Het ontbijt kwam mee tot stand dankzij schenkingen van vrienden, kennissen en lokale handelaars. Na afloop hielpen de kinderen ook mee met het afruimen van de tafels. Ook de leerkrachten hebben in hun lessen aandacht voor gezonde en evenwichtige voeding. De oudervereniging, zo’n twintig leden sterk, organiseert het hele jaar door leuke initiatieven. Zo is er op zaterdag 16 november een leuke herfstzocktocht en -wandeling in en rond Snaaskerke van zo’n 5 kilometer. Inschrijven kan via orhorizon.snaaskerke@gmail.com.