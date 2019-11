Oud-burgemeester Roland Defreyne dient politievakbond van antwoord: “Schoenmaker blijf bij uw leest” Bart Boterman

19 november 2019

15u25 1 Gistel In de nasleep van de uithaal van Florent Platteeuw van politievakbond VSOA naar burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld), waarbij Platteeuw stelde dat de burgemeester het politiekorps vernederde met een Facebookpost zonder zich te informeren, mengt ere-burgemeester en lijsttrekker bij de jongste verkiezingen Roland Defreyne (Open Vld) zich in de debatten. Hij treedt naar buiten met een perscommuniqué, ‘Schoenmaker blijf bij uw leest’ genaamd.

“Als gewezen burgemeester en gewezen voorzitter van de politieraad heb ik talrijke onderhandelingen gevoerd met de vakbonden, vaak harde onderhandelingen maar telkens werd respect voor elkaars functie en taken. Groot was mijn verwondering toen ik las hoe vakbondsman Florent Platteeuw reageerde op een incident in Gistel, waarbij de burgemeester de politie tevergeefs vroeg het verkeer te regelen op het kruispunt Kruiskalsijde omdat de verkeerslichten drie uur lang defect bleven.”

Burgemeester moet zorgen voor veilig verkeer

“Een vakbond heeft de taak om te zorgen voor het welzijn van zijn leden. Maar het is niet de taak noch het recht van een vakbond om zich te bemoeien met de organisatie van taken en zeker niet om de wetgeving te negeren. Inzake de handhaving van de openbare orde put een burgemeester zijn rechten uit artikel 135 van de gemeentewet en artikel 42 van de wet op geïntegreerde politie. Als hoofd van de bestuurlijke politie moet de burgemeester onder meer zorgen voor een veilig verkeer.”

“Als de burgemeester oordeelt dat de verkeersregeling tijdens de avondspits op een zeer druk kruispunt - want anders zouden daar geen verkeerslichten staan - prioritair is, dan heeft hij het recht of beter gezegd de plicht om de politie te vragen er het verkeer te regelen. Het is niet aan de vakbond om een oordeel te vellen over een bevoegdheid van de burgemeester. Als de heer Platteeuw zegt dat de politie op dat moment dringender zaken te doen had, dan vergeet hij misschien dat verkeersveiligheid één van de topprioriteiten is in het zonaal veiligheidsplan van de politiezone Kouter.”

Toelagen politie verhogen

“En het is al helemaal ‘not done’ dat een vakbondsman doet uitschijnen dat het niet-optreden van de politie te wijten was aan de weigering van het politiecollege om het personeelsbestand binnen de zone te verhogen. Ik ben heel goed geplaatst om te weten dat het politiecollege en de politieraad van de zone Kouter altijd hun verplichtingen ten opzichte van de politie in ruime mate zijn nagekomen. Zo werd ook recent beslist om een nieuw politiehuis te bouwen en de gemeentelijke toelagen aan de politie met 3 % per jaar te verhogen”, luidt het antwoord van ex-burgemeester Roland Defreyne, vader van huidig burgemeester Gauthier Defreyne.

