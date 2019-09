Opvallende workshop in bib: robotten programmeren en besturen Bart Boterman

26 september 2019

17u55 0 Gistel Bibliotheek Ter Elst in Gistel komt met een opvallende workshop voor kinderen tussen 9 tot 12 jaar. Robotten van Lego Mindstorms maken, programmeren en besturen.

De robots van Lego zijn ideaal om spelenderwijs te leren programmeren. Samen met begeleiders kunnen kinderen hun robot doorheen een parcours in de bibliotheek loodsen. Voor elke sessie zijn er acht Lego Mindstorms beschikbaar”, zegt schepen van Cultuur Ann Bentein (Open Vld). Een eigen laptop of tablet is nodig om de robots te programmeren aan de hand van de Lego Mindstorms-software.

De workshops vinden plaats op vrijdag 18 oktober om 16.30 uur en woensdag 23 oktober om 14 uur. Deelnemen is gratis, vooraf inschrijven in de bibliotheek is nodig.