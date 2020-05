Optreden voor bewoners en medewerkers Zonnewijzer en Sint-Godelieve, waar nu ook alle bewoners negatief hebben getest op corona Timmy Van Assche

06 mei 2020

19u08 3 Gistel De bewoners en medewerkers van zowel assistentiewoningen de Zonnewijzer als woonzorgcentrum Sint-Godelieve werden getrakteerd op een muziekconcert. Bovendien hadden ze bij Sint-Godelieve nog iets extra te vieren.

Op initiatief van schepen Ann Bentein (Open Vld) en de cultuurdienst - en raad mocht de Gistelse muzikant Freddy Meysman zijn beste keyboardkunsten bovenhalen. “In navolging van verschillende muzikale initiatieven in andere steden en gemeenten, vond ik dat Gistel niet mocht achterblijven”, legt Bentein uit. “Een leuk muziekoptreden was dan ook meer dan gepast om alle bewoners en zorgmedewerkers in de bloemetjes te zetten.” Eigenlijk had het initiatief vorige week al moeten plaatsvinden, maar door het slechte weer werd het toen uitgesteld. Nu kon iedereen van de Zonnewijzer als Sint-Godelieve in het lentezonnetje genieten van wat leuke muziek.

Bij woonzorgcentrum Sint-Godelieve hadden ze trouwens een extra reden om te vieren. Nadat eerder alle personeelsleden negatief testten op het coronavirus, is ook bij geen enkele van de 105 bewoners Covid-19 vastgesteld. “Dit is absoluut goed nieuws, maar we blijven voorzichtig”, laten ze vanuit het woonzorgcentrum weten.



