Oppositiepartij CD&V reageert op bestuursakkoord, intussen maakt stadsbestuur infosessies bekend om plannen toe te lichten Timmy Van Assche

20 juni 2019

Oppositiepartij CD&V reageert op het bestuursakkoord dat Open Vld, N-VA en sp.a vorige week hebben voorgesteld . Intussen maakt de coalitie vier informatiemomenten bekend waarbij ze haar actiepunten zullen voorstellen aan de inwoners.

“Dankzij goed bestuur in het verleden hebben wij ruimte gecreëerd om Gistel te laten bloeien”, steekt oppositieraadslid Annie Cool (CD&V) van wal. “We hebben veel dossiers voorbereid en subsidies bekomen voor projecten die nu zullen uitgevoerd worden, zoals de dorpskernvernieuwing van Snaaskerke, heraanleg Brugse Baan, Moerestraat en Beekstraat. Ook wij willen dat de omgeving van de jeugd- en sportsite aangelegd wordt, dat de Vaarstraat, de Heyvaertlaan en de beschermde monumenten Meerlaanmolen en kerk van Zevekote aangepakt worden. Verder valt ons op dat een honderdtal punten gaan over het verderzetten van de werking. 76 punten betreffen onderzoek, evaluatie of bespreking: daar is nog geen concrete uitvoering aan gekoppeld. Nergens staat een kostprijs vermeld. We kijken uit naar het financieel plan. Ze kunnen veel beloven, maar wie zal dat betalen?”

Infosessies

“We zijn blij dat we op vandaag over een bestuursakkoord beschikken. In het verleden werd maar al te vaak ‘à l’improviste’ bestuurd”, reageert burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) kort. In één beweging maakt de stad ook vier infosessies bekend waarbij ze haar bestuursakkoord zullen toelichten aan de inwoners. “Het gaat om een rondetafelgesprek, waarbij het bestuur verder in dialoog wil gaan.” In deelgemeente Moere kan je terecht op maandag 24 juni om 20 uur in het ontmoetingscentrum in de Molenstraat 30. Een dag later, op dinsdag 24 juni, kan je in Gistel in sport- en cultuurzaal Zomerloos in de Sportstraat de sessie bijwonen om 19.30 uur. Deelgemeente Snaaskerke volgt op dinsdag 2 juli om 19 uur in het ontmoetingscentrum in de Dorpsstraat 38. De dag nadien, op woensdag 3 juli, sluit Zevekote de rij met een infoavond om 19.30 uur in het centrum in de Zevekotestraat 30a. Het volledige bestuursakkoord kan je op de stedelijke website raadplegen.