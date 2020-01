Oppositie neemt beleidsplan 2020-2025 onder de loep Timmy Van Assche

10 januari 2020

18u36 0 Gistel Oppositiepartijen CD&V, Groen en Vlaams Belang lieten tijdens de gemeenteraad hun licht schijnen over het voorgestelde beleidsplan 2020-2025 van de meerderheid. Snoeiharde kritiek bleef uit, al waren er wel duidelijke meningsverschillen over onder meer park Sophoras.

De bespreking van het beleidsplan, door velen bestempeld als hét belangrijkste werkdocument voor deze legislatuur, duurde zowat tweeënhalf uur. Er werden heel wat punten en komma’s aangehaald. Over een handvol onderwerpen liepen de meningen van oppositie en meerderheid ver uit elkaar. Neem nu park Sophoras. Het stadsbestuur van Open Vld, N-VA en sp.a wil de oude villa op de site afbreken en het park openstellen voor het grote publiek. Er wordt nagedacht over een parking en ‘kiss & ride’-zone aan de rand van het park om de drukte bij de naburige middelbare school op te vangen. “We merken dat veel autobestuurders uit de richting van Oudenburg komen, hun kind afzetten en dan terugkeren richting Oudenburg. Bovendien staan veel wagens gewoon op straat of deels op het voetpad geparkeerd, met gevaarlijke situaties tot gevolg. Slechts 3 procent van de totale parksite zou dienen als parking”, zegt burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld). Kimberly Maenhoudt (Groen) was het daar niet mee eens. “Dit zal nog meer verkeer aantrekken. En eigenlijk stimuleren jullie hiermee het gedrag om vlak voor de school en het park te parkeren, in plaats van even verderop de wagen aan de kant te zetten en een stukje te wandelen.” CD&V sloot zich bij de visie van Maenhoudt aan. Een studiebureau en overleg met het Agentschap Natuur en Bos en het Agentschap Wegen en Verkeer zal finaal duidelijkheid moeten scheppen.

Klimaat en armoede

Nog een punt van kritiek vanuit Groen: het klimaatbeleid. “Wat bomen planten en woningen screenen is onvoldoende”, meent Maenhoudt. Schepen Wim Aernoudt (N-VA) counterde die kritiek. “We voorzien elk jaar maar liefst 50.000 euro voor investeringen in rationeel energiegebruik en plannen een complete omschakeling naar ledverlichting. We maken een vuilnisbakkenplan op en voeren de strijd tegen zwerfvuil op.” Groen liet nog eens van zich horen over het sociaal beleid. “Waarom wordt er geen werk gemaakt van een concreet armoedebeleidsplan? Een visie op lange termijn ontbreekt.” Schepen Michel Vincke (sp.a) wijst naar verschillende acties die op gebied van armoede worden ondernomen, zoals uitkering van school- en opvangpremies. Vlaams Belang vraagt dan weer dat het stadscentrum zone 30 wordt, maar daar is de stad afhankelijk van AWV, beheerder van onder meer de centrale Stationsstraat en Hoogstraat.

500.000 euro

Jan Willems (CD&V) kaartte het bedrag van 500.000 euro aan om te investeren in cultuurinfrastructuur. “Dient dit bedrag om zaal Oud Stadhuis te vernieuwen? Of om een compleet nieuw cultuurcentrum te bouwen? We kennen allemaal de beperkingen van Oud Stadhuis, maar is er wel een draagvlak voor een nieuw centrum? Ik vind het vreemd dat er een fors bedrag wordt voorzien, zonder te weten waar het uiteindelijk voor zal dienen.” Schepen van financiën Vincke benadrukt: “Het gaat om een raming, een schatting. We bekijken alle mogelijke opties – van renovatie of uitbreiding. Er is alvast veel vraag van verenigingen naar gepaste accommodatie voor activiteiten tot 150 deelnemers.” Ex-burgemeester Bart Halewyck (CD&V) plaatste een slotwoord. “Er staan inderdaad 15 miljoen euro investeringen gepland, maar 4,5 miljoen euro wordt overgedragen uit de vorige legislatuur. Dit weinig vernieuwende beleidsplan zal Gistel niet onderscheiden.” Uiteindelijk werd het beleidsplan goedgekeurd. De oppositie onthield zich.