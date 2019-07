Opnieuw strengere controle in blauwe parkeerzone in centrum van Gistel Timmy Van Assche

10 juli 2019

15u23 0 Gistel Het stadsbestuur heeft beslist om de controle op de blauwe zone in het stadscentrum vanaf 11 september uit te besteden aan een externe partner. Het tarief van de parkeerretributie wordt ook aangepast van 30 naar 25 euro.

“De blauwe zone wordt momenteel niet gecontroleerd, omdat dergelijke parkeerovertredingen niet langer binnen de strafrechtelijke bevoegdheid van de politie vallen”, meldt burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld). “We starten de controles in september met twee weken gedoogbeleid waarbij overtreders een brief tussen de ruitenwisser zullen vinden met een waarschuwing. Op de parking Post wordt een gedeelte van de blauwe zone opgegeven zodat meer plaatsen voor langdurig parkeren vrijkomen.”

Het bestuur kwam tot deze beslissing omdat het niet-controleren algemeen geweten is. “Wat dan weer leidt tot het niet respecteren van de beperkte parkeerduur van twee uur of het niet leggen van de blauwe schijf”, gaat Defreyne door. “Dit is al jarenlang een doorn in het oog van de handelaars in het centrum die soms nooit een vrije parkeerplaats voor hun zaak hebben. Gelet op de geringe pakkans, staan de auto’s soms de hele dag op dezelfde plaats geparkeerd. Om aan deze verzuchtingen tegemoet te komen en te zorgen voor meer rotatie in het centrum, kwamen we dus tot een besluit. Alleen regelmatige controles zullen een mentaliteitswijziging teweegbrengen en zorgen voor de naleving van de blauwe zone.” De firma OPC uit Herent neemt de controles op zich en zal van maandag tot zaterdag vier keer per week op willekeurige momenten controles uitvoeren.