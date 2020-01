Opleiding reanimeren en defibrilleren met een AED in alle ontmoetingscentra Timmy Van Assche

20 januari 2020

18u01 0 Gistel In alle deelgemeenten van Gistel kan je de komende weken gratis een opleiding volgen om correct een automatische externe defibrillator of AED te gebruiken. Inschrijven is evenwel vereist.

Wie getroffen wordt door een hartstilstand heeft nog een kans op overleven dankzij een snelle tussenkomst van de hulpdiensten, hartmassage en/of mond-op-mondbeademing. Het gebruik van de AED verhoogt de slaagkansen van de reanimatie. Nadat het stadsbestuur al bij de verschillende ontmoetingscentra defibrillatoren plaatste, zijn er nu ook cursussen. Je leert er zowel reanimeren als het AED-toestel gebruiken. Op een reanimatiepop oefen je de hartmassages en mond-op-mondbeademingen, leer je de elektroden aanbrengen en de instructies van het toestel volgen. Op donderdag 23 januari kan in Gistel terecht in zaal Zomerloos en op woensdag 12 februari in deelgemeente Moere. Op donderdag 19 maart is het ontmoetingscentrum van Snaaskerke aan de beurt en op donderdag 16 april Zevekote. De opleidingen vinden steeds van 18 tot 21 uur plaats. Deelnemen is gratis, maar inschrijven is verplicht en kan via 059/27.06.60 en zonnewijzer@gistel.be. Het aantal inschrijvingen is beperkt.