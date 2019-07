Opgelet: tijdelijk gewijzigde verkeerssituatie in de Zomerloosstraat Timmy Van Assche

11 juli 2019

01u38 1 Gistel Er wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer ingevoerd in de Zomerloosstraat, tussen de Acacialaan en de Sportstraat. Een parkeerverbod wordt ingesteld langs de zijde van de onpare nummers tussen de Acacialaan en de Sportstraat.

De gewijzigde verkeerssituatie komt er naar aanleiding van bouwwerken van een nieuwe meergezinswoning op het hoekperceel van de Zomerloosstraat en Acacialaan. In de aanvangsperiode en de ruwbouwfase brengt dit veel vrachtverkeer met zich mee. De Zomerloosstraat is echter ook een relatief smalle woonstraat, met veel fietsverkeer tussen het centrum en de vrijetijdsomgeving Zomerloos. “We verwachten dat deze tijdelijke situatie minstens één jaar duurt”, laat burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) weten. “We maken ook gebruik van deze opportuniteit om de effecten op het verkeer van deze tijdelijke ingreep te meten en de evolutie ervan waar te nemen. Er is namelijk ook heel wat vraag van de bewoners van 'Kom Noord' om de bereikbaarheid van de woonwijk te verbeteren, via de Zomerloosstraat.” Deze nieuwe verkeerssituatie wordt aangeduid met borden 'gewijzigde verkeerssituatie', waarmee de aandacht wil getrokken worden van alle weggebruikers.