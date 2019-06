Opgelet: in augustus werken in omgeving Markt, onder meer Sint-Jansgasthuisstraat afgesloten Timmy Van Assche

27 juni 2019

11u43 0 Gistel Op maandag 5 augustus starten, in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer, werken op de N367, Markt en Sint-Jansgasthuisstraat. De werken omvatten het vernieuwen van de greppels en de straatkolken. Aansluitend wordt de rijweg voorzien van een nieuwe asfaltlaag.

“De huidige greppels in natuursteen zijn op veel plaatsen verzakt met grote en gevaarlijke putten tot gevolg. De greppels worden gerealiseerd in ter plaatse gegoten beton. De straatkolken worden vernieuwd. Aansluitend krijgt de volledige rijweg een nieuwe toplaag in asfalt”, zo laat woordvoerder Veva Daniels weten. “De werfzone omvat de Markt en de Sint-Jansgasthuisstraat, en start aan de Kerkstraat - die open blijft voor het verkeer - tot aan de Bruidstraat. “De volledige werfzone wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De voetpaden blijven toegankelijk.”

Omleiding

De omleiding voor het zwaar verkeer van meer dan 3,5 ton verloopt over de N33 Oostendebaan en vervolgens de N358 Kanaalstraat - Keiweg (Oudenburg) en N368 Stationstraat - Westkerkestraat (Oudenburg) en N367 Gistelsesteenweg. De omleiding voor het verkeer minder dan 3,5 ton, richting Brugge, verloopt over de Callaertswalledreef, Zevekoteheirweg en Stampaerthoekweg. Je mag er maximum 30 kilometer per uur rijden. De omleiding voor verkeer minder dan 3,5 ton, richting Oostende, verloopt over de Galgestraat, Groende Dreef, uitkomend op de Vaartstraat. Er is geen toegang mogelijk op de N367 vanuit de Stationstraat, Mosselstraat en Neerhofstraat. “De werken duren en drietal weken. De einddatum is voorzien op vrijdag 23 augustus, maar kan omwille van slechte weersomstandigheden opschuiven. Alle bewoners langsheen het afgesloten tracé zullen een bereikbaarheidsbrief ontvangen.”