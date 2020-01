Open Vld zet fietsveiligheid in de kijker met actie bij Gistelse basisscholen Timmy Van Assche

07 januari 2020

09u39 0 Gistel Meerderheidspartij Open Vld hield een fietsactie bij de vrije basisschool Gravenbos. Ook alle andere basisscholen van Gistel en haar deelgemeenten komen aan de beurt. Open Vld wil hiermee aantonen dat fietsveiligheid een van de beleidsprioriteiten is voor deze legislatuur.

Nagenoeg alle vertegenwoordigers in de gemeenteraad van de liberalen tekenden in de vroege ochtend present bij Gravenbos. Aan de kinderen die met de fiets naar school kwamen werden fluobandjes uitgedeeld, zodat ze nog beter zichtbaar zijn in het verkeer. Er werden ook flyers uitgedeeld om enkele speerpunten toe te lichten. Woensdag wordt de actie herhaald voor alle andere basisscholen in Gistel, zoals de Driespan in Moere en Zevekote, De Horizon in Snaaskerke en De Klimop in Gistel zelf. “Met Open Vld zetten we deze legislatuur massaal in op veilige schoolomgevingen”, zegt burgemeester Gauthier Defrene. “In november werd de mobiliteitsraad opgericht waarin we niet alleen adviesraden en alle schoolnetten van iedere (deel)gemeente betrekken, maar ook geëngageerde Gistelnaars die zich willen inzetten voor veilig verkeer. Onder leiding van de burgemeester is één van hun eerste taken het herzien van het verouderd mobiliteitsplan, waarvoor we 25.000 euro vrijmaken. We geven deze raad slagkracht door jaarlijks budgetten vrij te maken voor het herinrichten van schoolomgevingen (150.000 euro), het aankopen van verkeerstechnieken en het uitvoeren van infrastructuuraanpassingen om het verkeerscomfort te verhogen (165.000 euro). Aan de provincie wordt gevraagd om ledverlichting langs de Groene 62 te plaatsen.”

Verder verwijst Defreyne ook naar enkele bedragen in het meerjarenplan, zoals bijna 1,7 miljoen euro voor de renovatie van wegen en voetpaden en 1 miljoen euro voor de aanpak van de omgeving Vaartstraat, Sportstraat en Zomerloosstraat.