Open Vld, N-VA en sp.a stellen bestuursakkoord met 242 (!) actiepunten voor: “We hebben onze tijd genomen” Timmy Van Assche

11 juni 2019

17u50 4 Gistel De drie beleidspartijen hebben het bestuursakkoord voor deze legislatuur voorgesteld. Het plan bevat maar liefst 242 punten, dat is opmerkelijk voor een stad van die omvang. Ter vergelijking: het bestuursakkoord van Oostende, dat ongeveer zes keer meer inwoners telt, bevatte 357 punten. “We hebben dan ook onze tijd genomen om een compleet plan samen te schrijven”, zegt burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld).

Het bestuursakkoord komt ook op de stedelijke website en er volgt een infomoment waarbij het akkoord wordt toegelicht aan de inwoners. “We willen de Gistelnaar actief bij het beleid betrekken”, steekt burgemeester Defreyne van wal. “Zo willen we de weer wijkraden en dorpsraden in het leven roepen. Vroeger waren er enkel infomomenten bij grote werken of projecten. Het jaarlijkse ontvangstmoment voor nieuwe bewoners keert terug. We willen Gistel ook op de digitale kaart zetten als ‘smart city’ en onderzoeken het plaatsen van openbare wifi en digitale infoborden.” Voor de wijkpolitie wordt een nieuwe locatie gezocht. “En het personeelstekort bij de wijkpolitie willen we aanpakken. De controle in de blauwe parkeerzone wordt uitbesteed”, vervolgt Defreyne. “Bij nieuwe projecten voeren we ook een toegankelijkheidstoets in om bijvoorbeeld verlichtingspalen in het midden van het voetpad te vermijden.” Ook krijgen zaal Zomerloos en de bibliotheek automatische deuren.

Mobiliteit en veiligheid

Via de vervoerregio’s wil het stadsbestuur de bereikbaarheid met het openbaar vervoer van deelgemeenten Moere en Zevekote verbeteren. De subsidiëring van de Buzzy-pass keer terug en er wordt een adviserende mobiliteitsraad opgericht. Fietsroute Groene 62 wordt verder verlicht. “We willen ook slimme camera’s en ledverlichting installeren in de strijd tegen kleine criminaliteit en sluikstorten - vooral in de Heyvaertlaan is er een probleem”, gaat Defreyne door.

“Levendige markt”

Schepen van sport en economie Dries Depoorter (Open Vld) pleit dan weer voor de organisatie van een groot sportevenement. “Dat kan van alles zijn, zoals wielrennen, maar ook boksen. Verder willen we de jaarlijkse verkiezing van de sportlaureaten nieuw leven inblazen. We onderzoeken ook een oplossing op lange termijn voor het zwembad, de aanleg van een Finse looppiste, mountainbikeparcours en skatepark. De Gistelse markten willen we opwaarderen, het centrum moet aantrekkelijk blijven voor winkeliers en shoppers, bijvoorbeeld dankzij seizoensgebonden acties en een proper centrum.” En het onderhouden van het openbaar domein is een taak van schepen Geert Deschacht (Open Vld). “Het jaarlijks budget voor het onderhoud van wegen en voetpaden wordt opgetrokken", zegt de schepen. “We gaan ook meer controleren op overhangende takken en struiken op privédomein, want die kunnen de doorgang voor voetgangers flink hinderen. Ook ons winters strooiplan wordt herbekeken. Zo komt Snaaskerke pas als laatste aan de beurt, drie tot vier uur later dan onze stad. Belangrijke fietspaden moeten àltijd sneeuwvrij worden gemaakt.” Tot slot zal het sanitaire gebouw op de Markt dagelijks open zijn tussen 8 en 18 uur.

Hondenloopweide

Schepen van ruimtelijke ordening en milieu Wim Aernoudt (N-VA) wil bestaande voorschriften vereenvoudigen. “Ik pleit ook voor meer privacy en comfort voor wie (ver)bouwplannen komt toelichten of inkijken. Nu kan iedereen in het Administratief Centrum meeluisteren of moet je een uur rechtstaan aan de balie. Verder werken we aan een beleidskader voor verwaarloosde dieren en willen we het steriliseren en chippen van katten promoten. Tot slot willen we werk maken van een makkelijk bereikbare hondenloopweide. De bebloemingswedstrijd keert terug en we willen het geboortebos opnieuw uitbreiden.”

Nood aan kleine zaal

Cultuurschepen Ann Bentein (Open Vld) hoopt dan weer de krappe parking bij de bibliotheek uit te breiden. “De ploeg onderzoekt ook de mogelijkheid voor een nieuwe, kleine zaal voor bijvoorbeeld toneelstukken of feesten. Zaal Zomerloos in twee splitsen is niet altijd aangewezen. Het ontmoetingscentrum van Moere heeft verder nood aan nieuw sanitair en een opgefriste keuken. We bekijken ook de mogelijkheid om er het binnenplein te overkappen. We gaan ook een actief beleid voeren met de jeugdhuizen. Tot slot wil ik benadrukken dat de Godelieveprocessie een jaarlijks evenement blijft.” Daarmee drukt de schepen geruchten de kop in als ware het evenement tweejaarlijks wordt.

“Duurzaam financieel beleid”

Schepen van sociale zaken, financiën en onderwijs Michel Vincke (sp.a) tot slot wil de schulden van de stad verder onder controle houden. “Die zijn de afgelopen jaren al gedaald tot 8 miljoen euro. Het blijft zaak om een duurzaam en gezond financieel beleid te voeren met een realistische aanpak van investeringen.” Vincke bevestigt ook de terugkeer van de mantelzorgpremie en wil de oprichting van een welzijnsraad onderzoeken. “Samen met de goed werkende Senioren Advies Raad willen we voldoende rustbanken installeren en mogelijks banken verplaatsen. Dat kwam naar voren als een grote bezorgdheid en die nemen we dan ook ernstig. Het programma van de seniorenverenigingen wordt opgenomen in onze Vrijetijdskrant.” Op vlak van onderwijs volgt er overleg met scholen over spijbelgedrag en samen met de politie wordt druggebruik verder aangestipt. “We blijven ook de muziekschool steunen, die op vandaag 200 leerlingen telt. Zo willen we meer regelmaat krijgen in het aperitiefconcert met de leerlingen en leraars.”