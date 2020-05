Op- en afrit E40 vijf dagen toe voor onderhoudsbeurt Timmy Van Assche

20 mei 2020

17u11 6 Gistel Vanaf maandag 25 mei starten structurele onderhoudswerken aan de op- en afrit 5 van Gistel op de E40 in de rijrichting Brussel. Deze werken zullen vijf werkdagen in beslag nemen.

De op- en afrit krijgen een nieuwe toplaag en nieuwe markeringen. Deze werken waren eerst voorzien in maart, maar moesten uitgesteld worden wegens slecht weer. De rechterrijstrook op de E40 richting Brussel zal ter hoogte van het op- en afrittencomplex tijdens de werken niet beschikbaar zijn. Zowel de oprit als de afrit zal volledig afgesloten zijn voor alle verkeer.

Wie de E40 wil oprijden richting Brussel moet omrijden via de N33, N358 langs het kanaal Plassendale-Nieuwpoort en de A10 in Oudenburg om zo naar de E40 te rijden. Wie de E40 in de rijrichting Brussel wil verlaten, moet doorrijden tot de afrit Jabbeke om daar een keerbeweging te maken.

De lichtenregeling aan het Gistels Kasseitje zal worden aangepast tijdens de werken om het verkeer vlotter te laten doorstromen.