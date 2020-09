Op deze locaties in Gistel, Torhout en Ichtegem controleert de politie volgende week op snelheid Bart Boterman

11 september 2020

14u49 0 Gistel De lokale politie Kouter maakte de data en locaties bekend waar volgende week, die van 14 tot 20 septemner, snelheidscontroles plaatsvinden.

Op maandag staat de flitser opgesteld in de Nieuwpoortsesteenweg in Gistel. Op dinsdag verhuist die naar de Korenbloemstraat in Torhout. Donderdag staat de snelheidscamera dan weer te flitsen in de Torhoutbaan in Ichtegem. Daarnaast kunnen er elders ook nog controles plaatsvinden. Wees dus gewaarschuwd.