Ook op Gistelse deel van E40 plant AWV wegenwerken (al zijn die zeer beperkt in tijd)

17 februari 2020

18u42 0 Gistel Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer plant dit jaar 38 weken op verschillende snelwegen over heel Vlaanderen. Ook in Gistel wordt een bouwwerf opgetrokken.

De werken zijn nodig voor het onderhoud en om de veiligheid, doorstroming en capaciteit te verbeteren, zo laat AWV verstaan. In totaal zal er in Vlaanderen op alle snelwegen samen meer dan tachtig kilometer nieuw wegdek worden aangelegd. Zo ook in Gistel, waar de op- en afrit richting Jabbeke een nieuwe laag zal krijgen. De werken staan voorlopig gepland voor de week van 9 maart en zullen slechts een werkweek in beslag nemen. De data zijn wel nog afhankelijk van het weer. Tijdens de werken zullen zowel de oprit als de afrit Gistel in de rijrichting van Jabbeke volledig afgesloten zijn voor alle verkeer. Wie de E40 wil oprijden richting Brugge en Brussel moet omrijden via de N33, N358 langs het kanaal Plassendale-Nieuwpoort en de A10 in Oudenburg. Wie de E40 in de rijrichting Brussel wil verlaten moet doorrijden tot de afrit Jabbeke - of eerder afslaan, natuurlijk.