Ontmoetingscentrum Moere heeft nieuwe verantwoordelijke: “Agenda kan je voortaan online raadplegen” Timmy Van Assche

23 mei 2019

20u56 0 Gistel Rudi Clybouw (54) werd door het stadsbestuur aangeduid als nieuwe verantwoordelijke van het ontmoetingscentrum in de Molenstraat in Moere. “Voortaan kan iedereen de bezettingsdata voor de komende twee jaar raadplegen.”

Jules Vanhee was sinds 2004 verantwoordelijke van het centrum. Maar nu wordt de fakkel doorgegeven aan Rudi Clybouw, die eveneens voorzitter is van de bekende Koninklijke Fanfare Orpheonisten. Hij treedt op als coördinator voor de gebruikers van de zaal. “Het verenigingsleven is de cement van het dorp en brengt mensen bijeen. Zestien lokale verenigingen maken gebruik van dit centrum, zoals Toneel in Moere, de muziekschool, Davidsfonds en het Jeugdforum. Er valt hier ontzettend veel te beleven voor een breed publiek: van informele etentjes tot culturele avonden.”

Digitale agenda

“Jules Vanhee heeft het centrum de afgelopen jaren prima geleid. Hij kwam hier vijftien jaar lang élke dag, bijvoorbeeld om de meterstanden op te nemen. Jules beheerde het centrum als goeie huisvader en verdient respect”, dankt Rudi. “Ik opteer nu voor een meer digitale aanpak. Iedereen kan op verzoek online de agenda inkijken. Daarop staan alle bezettingsdata voor de komende twee jaar. Zo kan iedereen en elke vereniging op voorhand een evenement plannen en organiseren. Een goeie communicatie is erg belangrijk om misverstanden te vermijden.” Rudi denkt ook aan de praktische kant. “We zullen de koelkasten en fornuizen op wieltjes plaatsen, zodat ze makkelijker verplaatsbaar zijn.”

Sleutelsafe

In tussentijd steekt moeder Yvette (76), die vlak bij het centrum woont, een handje toe. Bij haar kan je de sleutel ophalen. “Binnenkort wordt een sleutelsafe geplaatst, zodat iedereen die de zaal huurt de sleutel kan oppikken met een code”, meldt Rudi nog. Hij hoopt verder dat het ietwat verouderde centrum ook een grondige opknapbeurt krijgt. “Zo zou het mooi zijn mocht de koer overkapt kunnen worden. Dan kan je een grote, mooie zaal inrichten met verschillende compartimenten. Er lijkt alvast veel goeie wil aanwezig.” Alle info: ocmoere@telenet.be.