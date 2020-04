Ontgravingen op begraafplaats de Warande moeten extra ruimte creëren Timmy Van Assche

10 april 2020

12u01 0 Gistel Op 20 april starten ontgravingen op begraafplaats de Warande. Het gaat om de graven zonder concessie waarvoor de wettelijke grafrust verstreken is en graven waarvan de concessie ten einde is. Op deze manier wil het stadsbestuur extra ruimte creëren.

De begraafplaats zal van maandag 20 april tot en met vrijdag 24 april uitzonderlijk gesloten zijn voor het uitvoeren van de werken. Wie wil, kan in deze periode van 18 tot 20 uur de begraafplaats bezoeken. Op zaterdag en zondag is de begraafplaats ook toegankelijk. “Vooraleer we met deze werken beginnen, werd een inventaris opgemaakt van de graven. Aan de ingang en aan de graven zelf werd een bekendmaking uitgehangen. Zo zijn de nabestaanden van de overledenen op de hoogte dat het graf van hun dierbare ontruimd wordt”, geeft bevoegd schepen Geert Deschacht (Open Vld) mee. Ontgravingen op de Warande gebeuren tweejaarlijks. “Het gaat hier over opstaande columbariums, kisten en kelders in volle grond en kelders in de berm. In totaal spreken we van zo'n 75 ontgravingen.” De resten van de graven uit verlopen en niet-verlengde concessies worden bijgezet in een gemeenschappelijk graf.

Deze werken mogen niet verward worden met het project in deelgemeente Snaaskerke.“Daar ging het over ontruimingen, waar enkel het zerk werd verwijderd en de resten van de overledene blijven zitten”, geeft Deschacht nog mee. “In Snaaskerke zijn alle graven met einde concessie verwijderd in blok A. De zone is onlangs ook ingezaaid met gras. Het is de bedoeling om ook nog enkele zitbanken te plaatsen in of rond de groenzone.”