Online petitie om Gistelse zwembad toch open te houden Timmy Van Assche

05 oktober 2020

19u00 0 Gistel Op het internet circuleert een petitie in de hoop de sluiting van het Gistelse zwembad tegen te houden.

De aankondiging van het stadsbestuur van Gistel om het verouderde zwembad te sluiten, kwam niet echt als een gigantische verrassing. Toch blijft het een keuze die vooral veel emoties opwekt. Niet in het minst bij de Gistelse Zwemschool, die 450 leden telt. Clubvoorzitter Jasper Serbruyns, ook leerkracht lichamelijke opvoeding en lid van de lokale sportraad, publiceerde een lange open brief aan het adres van het stadsbestuur. “Het zwembad wordt als een pure verliespost afgeschilderd. Je kan het ook zien als een investering in de fysieke en mentale gezondheid van de Gistelnaars. Talrijke Gistelse kinderen leren zwemmen in dit zwembad, de Gistelse scholen maken er dagelijks gebruik van en meerdere sportclubs kunnen er terecht. Met een zwembad heeft de stad heel wat troeven in handen. Het zwembad sluiten is een enorme verarming voor onze stad”, luidt het. Serbruyns meldt ook ontslag te nemen uit de sportraad.

In navolging van de brief werd ook een petitie opgestart in de hoop de sluiting van de zwemkom tegen te houden. In enkele dagen werd ze al meer dan 700 keer ondertekend.

Het stadsbestuur herhaalt dat de sluiting “niks te maken heeft met winstbejag, maar een realistische keuze is”. De stad benadrukt nogmaals dat het “een populaire beslissing was geweest om jaarlijks 360.000 euro van het exploitatieverlies bij te passen, maar dit geen blijk geeft van behoorlijk bestuur”. De stad en beheerder Farys verwachten in de toekomst nog zware kosten en investeringen om het bad draaiende te houdt. In de plaats van de zwemkom wordt werk gemaakt van extra infrastructuur voor cultuur, vrije tijd, verenigingen en jeugdhuis Uzuz.