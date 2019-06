Ongeval met drie auto’s op Brugsebaan Bart Boterman

18 juni 2019

15u42 1 Gistel Op de Brugsebaan in Gistel gebeurde dinsdagnamiddag rond 13.15 uur een ongeval tussen drie personenwagens. Er was heel wat blikschade, maar niemand raakte ernstig gewond.

Een 72-jarige vrouw kwam met haar Volkswagen Touareg uit het centrum van Gistel en zou indraaien in de Pinktserbloemstraat. Net op dat moment kwam er een Ford Tourneo, bestuurd door een 42-jarige vrouw uit Gistel, aangereden uit de richting van Westkerke. Er volgde een stevige zijdelingse aanrijding. De Ford Tourneo kwam vervolgens tegen een Volkswagen Golf van een 54-jarige vrouw uit Middelkerke terecht. De bestuurster kwam eveneens uit de richting van Gistel en reed achter de Touareg. Bij de Ford Tourneo was de airbag in werking getreden en de 42-jarige bestuurster raakte lichtgewond. Ze werd naar het AZ Damiaanziekenhuis in Oostende overgebracht.

De politie kwam ter plaatse voor de vaststellingen. Het incident zorgde voor enige verkeershinder, tot de wagens getakeld waren.