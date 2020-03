Onderhoudswerken aan op- en afrit E40 uitgesteld door slecht weer Timmy Van Assche

05 maart 2020

11u32 0 Gistel Op maandag 9 maart hadden structurele onderhoudswerken moeten starten aan de op- en afrit in Gistel op de E40 in de richting van Brussel. “Maar de weersvoorspellingen geven voor die week veel regen aan, waardoor de werken niet kunnen starten. AWV zoekt naar een nieuwe startdatum”, laat woordvoerder Veva Daniels weten.

De op- en afrit in de rijrichting Brussel, aangetoond met nummer 5, moeten dus een nieuwe toplaag en nieuwe markeringen krijgen. Er werd hinder aangekondigd. Zo zou de rechterrijstrook op de snelweg richting Brussel ter hoogte van het op- en afrittencomplex niet beschikbaar zijn. Tijdens de werken zouden zowel de oprit als de afrit Gistel in de rijrichting Brussel volledig afgesloten. Er was al een omleiding voorzien via het kanaal Plassendale-Nieuwpoort en Oudenburg enerzijds, of Jabbeke anderzijds. Maar al die maatregelen worden dus voor onbepaalde duur uitgesteld. De weersvoorspellingen zijn volgens AWV te slecht om de werken, die in principe een week zouden duren, uit te voeren. “Van zodra er een nieuwe datum is, zullen we dat communiceren”, besluiten ze bij AWV.