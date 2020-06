Ondergrondse glascontainers in Heyvaert moeten visuele- en geluidshinder beperken Timmy Van Assche

13 juni 2020

14u39 0 Gistel Met het ondergronds brengen van de glasbollen op de parking in de Heyvaertlaan, zijn de werken in de belangrijke verbindingsweg nu voltooid.

De installatie van de glasbollen volgt op de aanbreng van fietssuggestiestroken en zebrapaden, en de plaatsing van verschillende nieuwe fietsleunhekkens - in buurgemeente Oostende bijvoorbeeld bekend als ‘fietsnietjes’. De glasbollen hebben een opvangcapaciteit van vier kubieke meter per container. De totale kostprijs bedraagt 18.000 euro. De stad besloot de klassieke glasbakken, die bovengronds stonden, te vervangen om verschillende redenen. “Ondergrondse glascontainers hebben het voordeel dat ze veel minder geluidshinder veroorzaken voor de buurtbewoners. Daarnaast is de visuele hinder ook beperkt. Bovendien hebben ze ook een grotere capaciteit, waardoor het risico op overvolle containers kleiner wordt”, legt schepen van Openbare Werken Geert Deschacht (Open Vld) uit. “Ervaringen van andere gemeenten leren ons ook dat mensen minder sluikstorten rond de kleinere inwerpzuilen. Tot zijn de containers ook makkelijker bruikbaar voor rolstoelgebruikers. De twee ondergrondse containers zijn de eerste types in Gistel.” De komende jaren volgen er nog, zoals onder meer op het Stationsplein in Snaaskerke, waar nu de dorpskernvernieuwing volop aan de gang is.