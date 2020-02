Ondanks sluiting van jeugdhuis kan werking van UzUz blijven doorgaan Timmy Van Assche

22 februari 2020

18u35 0 Gistel Goed nieuws voor de Gistelse jeugd. Ondanks de sluiting van jeugdhuis UzUz in de Brugsebaan 61, kan de eigenlijke werking van de vereniging blijven doorgaan. Zowel een streekbierenavond en twee themafuiven wijken uit naar een andere locatie. De jongeren plannen ook een afscheidsfeestje van het pand.

Het nieuws is genoegzaam bekend. Onlangs raakte bekend dat het pand waarin het jeugdhuis actief is, te onveilig is bevonden. Dat wees een stabiliteitsonderzoek uit. Zaterdag zaten de jongeren en de stad samen om een oplossing te vinden op korte termijn voor de geplande evenementen. Zo kan de streekbierenavond van zaterdag 29 februari plaatsvinden in centrum Oud Stadhuis, de Slav Party - zeg maar fuif met Slavisch thema - vindt op 4 april plaats in zaal Zomerloos. De Peaky Blinders-meeting, een feestje in thema van de bekende misdaadserie, verschuift naar zaterdag 18 april, eveneens in Zomerloos. In jeugdcentrum Torp kunnen de vergaderingen vooralsnog plaatsvinden. “Jeugdverenigingen mogen sowieso gratis gebruik maken van de vergaderzaal in Torp. Gezien de omstandigheden, mag UzUz evenwel uitzonderlijk gratis Oud Stadhuis en Zomerloos benutten”, zegt jeugdschepen Ann Bentein (Open Vld). “Het is belangrijk dat we de jongerenvereniging ondersteunen, omdat de interne werking net goed bezig was. Onze recente bijeenkomst was natuurlijk te kort bij om structurele oplossingen te nemen op langere termijn, maar uiteraard bekijken we alle opties om het jeugdhuis ook in de toekomst een plek te geven.”

Bij UzUz zijn ze tevreden met de aangeboden oplossing. “Hierdoor kunnen onze geplande activiteiten toch gewoon doorgaan”, zegt Gaétane Devos van UzUz. “Het zou jammer geweest zijn mocht onze vereniging, die in amper twee jaar tijd van drie naar maar liefst 24 medewerkers is gegaan, er zou moeten mee ophouden. We plannen nog een afscheidsfeestje van het pand in het weekend van 21 maart. Eerst in intieme kring met alleen de medewerkers van UzUz, daarna met alle sympathisanten. Omdat we het pand niet meer mogen betreden, zal het in de tuin plaatsvinden. We willen ook in de toekomst een uniek en familiaal jeugdhuis runnen, en niet gewoon maar een bar zijn.” UzUz was sinds 2006 in de Brugsebaan gevestigd.