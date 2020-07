Onbekende bindt rolluiklint rond nek van paard: “Ongelooflijk wat mensen allemaal doen, laat onze dieren toch gewoon met rust” Leen Belpaeme

29 juli 2020

10u58 6 Gistel Sybille Arix trof deze week een van haar paarden in de weide aan met een lint van een rolluik rond de nek gebonden. “Het is ongelofelijk wat mensen allemaal doen met de paarden, laat die dieren toch gewoon met rust”, roept de Oudenburgse op.

Sybille Arix en haar man hebben vier paarden in een weide op de hoek van de Dullaertweg en de Vaartdijkstraat in Gistel. Maandag troffen ze één van hun paarden aan met een lint van een rolluik rond de nek gebonden. “De weide is nochtans volledig afgesloten. Er zijn drie poorten, maar geen enkele van de sloten was geforceerd. We weten niet wat de motivatie was van de dader. We denken niet dat ze de paarden wilden stelen, want anders zouden ze toch eerst het slot proberen te forceren?” Ze doet nu een oproep om de paarden gewoon met rust te laten. “Het is ongelofelijk wat mensen allemaal doen. Sommige mensen denken dat ze de dieren en ons een plezier doen, maar ze moeten gewoon leren om andermans dieren met rust te laten. Zo komen mensen regelmatig brood geven. Eén iemand gaf zelfs eens een volledig koekenbrood aan de paarden. Dat is echt slecht voor die dieren. Iemand anders deed al eens zalf in de ogen van een van de paarden die een ontsteking had. Wij waren natuurlijk ook bezig met een behandeling, maar mensen kunnen het blijkbaar niet laten. Stel dat beide behandelingen elkaar tegenwerkten zou dat alleen maar slechter zijn voor het paard.”

Uit asiel

Vorig jaar trof Sybille al eens een meisje aan in de weide. “Kinderen beseffen te weinig hoe gevaarlijk dat kan zijn. We vermoeden dat het nu ook iemand was die er misschien mee wilde rijden. Ik kan enkel vragen aan de mensen om de paarden met rust te laten. Ze hebben alles wat ze nodig hebben. We hebben vier hectare voor vier paarden. Ze hebben een winter en een zomerweide en ze hebben onderdak. Drie van de vier paarden komen uit een asiel. Iemand verweet ons al dat we hen verwaarlozen omdat we er niet op rijden, maar het zijn oudere dieren en we willen hen gewoon een goede oude dag bezorgen.”