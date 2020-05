Nog zebrapaden en fietssuggestiestroken, en dan zitten werken in Heyvaertlaan er definitief op Timmy Van Assche

29 mei 2020

15u58 0 Gistel Deze week begint de laatste fase van de heraanleg van de Heyvaertlaan, specifiek de aanbreng van fietssuggestiestroken en zebrapaden.

De stad volgt naar eigen zeggen het vademecum ‘Fietsvoorzieningen’ van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer. Fietssuggestiestroken zijn officieel geen echte fietspaden - ook auto’s mogen erover rijden - maar geven de fietsers wel een duidelijke plaats op de rijbaan.

Het AWV schrijft daarom voor dat fietssuggestiestroken een duidelijke kleur moeten krijgen, namelijk oker. “Fietssuggestiestroken met een grijze of rode ondergrond kunnen verwarring veroorzaken en de indruk wekken dat het om een echt fietspad gaat. Het vademecum zegt ook dat de stroken breder moeten”, aldus schepen van Openbare Werken Geert Deschacht (Open Vld).

In de Heyvaertlaan blijft dus tweerichtingsverkeer gelden, maar met extra aandacht voor de fietser. “Als er zich een fietser op de suggestiestrook bevindt én er een tegenligger komt, blijf je als automobilist achter de fietser. Als er geen tegenligger komt, kan je voorbijsteken. Geen fietser op de fietssuggestiestrook? Dan mag je er gewoon over rijden. Rij in geen geval pal in het midden van de straat.”