Nog nooit gehoord van ‘kummooyeh’? Ontmoet de enige zwarte gordels van West-Vlaanderen Timmy Van Assche

31 mei 2019

16u42 0 Gistel Alexandru De Gelder en Hans Belcaen mogen de zwarte gordel aantrekken in de ‘kummooyeh’, een Koreaanse vechtkunst met wapens. De club is ook de enige in West-Vlaanderen die les geeft in de sport.

In het Nederlandse Culemborg waren Alexandru en Hans aanwezig op het Europese Seminar Kummooyeh. Beide leden van de Gistelse sportclub Fighting Spirit beoefenen en geven les in kummooyeh. “Na een intensief weekend vol training slaagden we voor onze zwarte gordel. Alexandru behaalde de zogenaamde eerste dan en Hans de tweede dan onder het toeziend oog van grootmeester Hyun Kyoo Jang.” Alexandru en Hans zijn meteen ook de eerste zwarte gordels in West–Vlaanderen in de Koreaanse wapenkunst. In de sport leer je omgaan met een enkel en dubbel zwaard en korte boog. “Het is een sport waar discipline , concentratie alsook beheersing van het lichaam zeer belangrijk zijn", vertelt Hans nog. “De sport kent verschillende onderdelen, zoals stijloefeningen, sparring , basistoepassingen, ademhalingsoefeningen, meditatie en het snijden van voorwerpen.” De Gistelse club is ook de enige in de provincie die les geeft in de sport. Meer info: www.fightingspirit.be en of info@fightingspirit.be.