Nog een woninginbraak in de Hoogwegel Bart Boterman

12 november 2019

14u57 0 Gistel In de Hoogwegel in Gistel is opnieuw een inbraak in een woning vastgesteld. Een venster aan de achterzijde van een woning was open gebroken.

Volgens de politie is de volledige woning doorzocht maar is de buit nog niet gekend. De inbraak werd zondag rond 15 uur vastgesteld maar kan al sinds 5 november dateren, gezien er in die periode niemand aanwezig was in de woning.

Vorige week donderdagavond hield de politie nog een klopjacht naar inbrekers in de buurt, na twee meldingen van inbraken in de Eigen Haardstraat en een in de Hoogwegel. De inbrekers konden echter ontkomen. De kans bestaat dat de zondag vastgestelde inbraak in de Hoogwegel nog van donderdagavond dateert, al zal verder onderzoek naar inbraken dat moeten uitwijzen.