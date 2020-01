Nieuwe zaalverantwoordelijke voor ontmoetingscentrum in Snaaskerke Timmy Van Assche

15 januari 2020

16u13 0 Gistel Roland Maene, jarenlang de plichtbewuste zaalverantwoordelijke van het ontmoetingscentrum in Snaaskerke, geeft de fakkel door.

Roland bekleedde deze rol al sinds februari 1992 en is daarbij de zaalverantwoordelijke die het langst in dienst is geweest in Gistel. André Steelandt wordt de nieuwe huisbewaarder. “André is uiterst actief in het sociale leven, zoals het voorzitterschap bij het Sportcomité van Snaaskerke, secretaris van de Gistelse sportraad, voorzitter OKRA Snaaskerke, medewerker Multi Media Club Snaaskerke en ook nog eens vrijwillig brandweerman”, duidt schepen Ann Bentein (Open Vld). “André heeft enkele keren Roland bijgestaan, die daarop suggereerde dat André een uitstekende opvolger zou zijn.” André Steelandt kent de meeste inwoners omdat hij vroeger in de bank- en verzekeringswereld werkte.