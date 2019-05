Nieuwe toekomst voor ’t Steedje: binnenkort opent hier een theehuis en –winkel

30 mei 2019

14u39 2 Gistel Het bekende pand ’t Steedje, in de Stationsstraat, krijgt binnenkort een nieuwe invulling. Elisha Vandewaetere en haar man Kris Osaer willen er binnenkort een theewinkel en bijhorende café openen. “We willen een leuk adresje creëren dat iedereen naar Gistel lokt.”

Vroeger was hier zowat 25 jaar lang een volkcafé gevestigd en daarvoor ook een brouwerij. Nu zijn Kris en Elisha hard aan het werk om hier vrij snel een nieuwe invulling aan het pand te geven. Onder meer de schilder- en nutswerken zijn in volle gang. Kris is op vandaag als zelfstandige actief in de bouwsector, Elisha baat al vijf jaar met succes theewinkel Maak & Smaak uit in de Nieuwpoortse Steenweg 194 vlak voor de grens met deelgemeente Zevekote. Bovendien staan ze al twee jaar op festivals en privéfeesten, zoals huwelijken, lentefeesten en communies, met een foodtruck vol lekkere theeën.

Verliefd

“We waren al een tijdje verliefd op het pand in de Stationsstraat en vooral de gevel. We hadden ‘van horen zeggen’ dat ’t Steedje te koop stond – er hing geen bordje – en zijn het gewoon op de man af gaan vragen”, vertellen Kris en Elisha. “De rest is geschiedenis. We willen hier zo snel mogelijk iets moois van maken.” Het pand zelf is uniek in de stad. Achteraan heb je een grote binnentuin en vooraan valt onder meer de grote toegangspoort op. “De toegangspoort en de hele bijhorende ruimte zal worden dichtgemaakt voor de eigenlijke theewinkel. Het voormalige café zal dan weer plaats bieden aan dertig tot veertig klanten, die kunnen genieten van een rijkelijk aanbod thee. Op onze theekaart pronken verschillende groene, witte en zwarte theeën, aangevuld met een assortiment fruitige en kruidige soorten. Het is ook de bedoeling dat je hier kan genieten van een speciaal biertje aan de gezellige toog. We zorgen ook voor lekkere taarten, ijsjes en tapasbordjes. We hopen ook, als we toestemming krijgen van het stadsbestuur, af en toe een optreden verzorgen – met respect voor de buurt, natuurlijk. In de tuin willen we onder meer natuurlijke speeltoestellen plaatsen en we denken ook aan een mooie veranda. We zien het volledig zitten en hopen een adresje te creëren waarvoor je echt naar Gistel wil komen.” Kris en Elisha willen zo snel mogelijk klanten ontvangen. “Hopelijk deze zomer al”, klinkt het ambitieus. Het koppel en drie kindjes Hanna, Joppe en Warrre boven de winkel en theehuis wonen.