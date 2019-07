Nieuwe tarieven voor wie in huwelijksbootje stapt: trouwen in het weekend fors goedkoper Timmy Van Assche

09 juli 2019

17u34 2 Gistel Er zijn nieuwe tarieven van kracht voor koppels die elkaar het jawoord geven. Dat beslist de gemeenteraad.

Op weekdagen wordt trouwen 15 euro duurder: 50 euro in plaats van 35 euro. In de prijs zijn een trouwboekje en receptie inbegrepen. De meest opvallende tariefwijziging is voor echter voor huwelijksplechtigheden in het weekend en op locatie. Dat wordt 100 euro goedkoper en zal voortaan 175 euro kosten, receptie en trouwboekje incluis. “Hiermee leveren we een serieuze inspanning”, zegt burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld). “We kregen namelijk de opmerking dat trouwen in het weekend erg duur was. Met de nieuwe tarieven zitten we op het niveau van onze buurgemeenten.” Ter vergelijking: in Oostende betaal je op weekdagen na 10.30 uur ook 50 euro, voor huwelijken op zaterdagvoormiddag 200,00 euro, op zaterdagnamiddag 250 euro. Het stadsbestuur vervangt ook de klassieke trouwboekjes door zogenaamde koesterboekjes. “Sinds 31 maart heeft het trouwboekje geen juridische waarde meer. Om de huwelijksceremonie toch aantrekkelijk te houden, beslisten we om boekjes met bijhorende huwelijksmap aan te kopen. Het handgemaakte koesterboek bevat, naast de wettelijke rechten en plichten, alle ruimte voor foto’s, trouwdagweetjes en wensen van ouders, vrienden, familie en kennissen.” Ook in buurgemeente Oudenburg worden koesterboekjes uitgereikt