Nieuwe start voor lokale mobiliteitsraad Timmy Van Assche

28 november 2019

16u20 0 Gistel De Gistelse mobiliteitsraad wordt opnieuw van stal gehaald. Dat heeft de gemeenteraad beslist.

Hiermee wil het stadsbestuur de inwoners meer betrekken bij het beleid. In de raad zullen scholen, adviesraden en inwoners vertegenwoordigd zijn, die op hun beurt adviezen kunnen verlenen omtrent verkeer en mobiliteit. “Het is wel opvallend dat geen enkel gemeenteraadslid in de mobiliteitsraad kunnen zetelen”, merkt Jef Pollentier van oppositiepartij CD&V op. “Dit is nochtans wel zo in onder meer de economische raad of landbouwraad. Ook het lage opkomstcijfer om een vergadering geldig te verklaren, is vreemd: slechts een derde van de zeventien raadsleden moeten aanwezig zijn.”

Burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) licht toe. “Het is onze bedoeling om de betrokkenheid van de burgers te verhogen. Destijds werd door CD&V nochtans beslist om de mobiliteitsraad op te doeken. Het is geen decretale verplichting om gemeenteraadsleden op te nemen. Raadsleden hebben wel toegang tot de notulen. Het engagement bij de bevolking is alvast groot, want we kregen al meer dan dertig kandidaturen binnen om in de raad te zetelen.”