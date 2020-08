Nieuwe huisvuilzakken van Gistel uit handel genomen wegens 8 cm te kort: omruilen kan Bart Boterman

31 augustus 2020

13u36 1 Gistel De nieuwe huisvuilniszakken van 30 liter van de stad Gistel zijn uit de handel genomen en inmiddels vervangen door andere exemplaren met de juiste afmetingen. De nieuwe huisvuilzakken waren immers 8 centimeter te kort en er kon slechts 25 liter vuilnis in. Wie te kleine huisvuilniszakken heeft aangekocht, kan die laten omruilen.

“De huisvuilzakken van 30 liter en 60 liter zijn bij de laatste levering aan een andere leverancier toegewezen. De technische gegevens in het bestek waren dezelfde als bij vorige bestellingen. Bij levering werden de zakken nagekeken en goed bevonden. De nieuwe zakken zijn in vergelijking met eerdere leveringen wat gladder en flexibeler, maar daarom niet minder sterk. Pas na verkoop werd door enkele burgers opgemerkt dat de huisvuilniszak van 30 liter echter 8 centimeter korter is”, zegt milieuschepen Wim Aernoudt (N-VA). Bij testen in het containerpark is vervolgens proefondervindelijk vastgesteld dat er geen 30 liter in de zak kan maar wel 25.

Uit handel genomen, omruilen kan

“Er is onmiddellijk contact opgenomen met de leverancier. Intussen is deze levering in alle verkooppunten uit de handel genomen en vervangen door zakken die voldoen aan de correcte afmetingen. Als je recent te kleine huisvuilzakken van het nieuwe type aangekocht hebt, dan kun je die komen omruilen, zowel volledige als onvolledige rollen. De te kleine huisvuilzakken van het nieuwe type herken je aan het nieuwe logo en de iets lichtere kleur dan de oudere types", aldus Aernoudt.

Omruilen kan op het containerpark (Rochesterlaan 22), in het administratief centrum (Heyvaertlaan 18) en vrijetijdscentrum Zomerloos (Sportstraat 1).