Nieuwe buslijn verbindt deelgemeenten Moere en Zevekote met Gistel: “Hier hebben we hard voor geijverd” Timmy Van Assche

23 juli 2020

12u00 0 Gistel De inwoners van de Gistelse deelgemeenten Moere en Zevekote mogen een vreugdedansje maken. Binnenkort kunnen ze opnieuw vanuit de twee dorpskernen naar de hoofdgemeente reizen. “Hier hebben we hard voor geijverd”, zegt burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld), die ook voorzitter is van de vervoerregioraad.

We duiken even in ons archief. “Twee van onze drie deelgemeenten worden niet door de bus bediend. Dat moet anders”, liet Defreyne vorig jaar in juli optekenen. Behalve het oubollige systeem van de Belbus, heb je momenteel geen ander openbaar vervoer in de dorpen. Zo moeten inwoners van het centrum van Moere meer dan twee kilometer wandelen of fietsen om dan pas de bus te kunnen nemen in de Torhoutsebaan. Maar nu komt er eindelijk positief nieuws uit de bus – pun intended – voor de inwoners van Moere en Zevekote. Eind 2021 komt er een verbindende ‘Gistelbus’, die door de onderhandelaars in de vervoerregioraad ook knipogend de ‘Defreynebus’ wordt genoemd. En dat is mede dankzij de burgemeester, die bleef aandringen toen er aanvankelijk geen plannen op tafel lagen om de kleine woonkernen te verbinden.

Inwoners van Moere en Zevekote kunnen straks met de bus naar de markten in Gistel, shoppen of er genieten van de horecazaken Burgemeester Gauthier Defreyne

Lus in Gistel

“De kernen Moere, Zevekote en Snaaskerke krijgen een specifiek aanbod met een vaste buslijn die de verbinding met de kern Gistel verzorgt”, legt de burgemeester uit. “In de werkweek – ook tijdens vakanties - zal er zes keer per dag een bus rijden die een lus maakt tussen Moere, Gistel, Snaaskerke en Zevekote. Tussendoor passeer je ook Zande. Die bus biedt een antwoord op de vele vragen naar beter openbaar vervoer. De ritten worden uitgevoerd met een minibus en zijn voornamelijk gericht op inwoners en scholieren die binnen Gistel reizen of naar het centrale knooppunt in het stadscentrum. Hier kan de reis voortgezet worden richting Oostende, Westkerke en Oudenburg, Ichtegem, Brugge of Torhout.”

“Kijk, het is heel duidelijk. Inwoners van Moere en Zevekote kunnen straks met de bus naar de maandag- en vrijdagmarkt van Gistel gaan, komen shoppen in de hoofdgemeente of genieten van de verschillende horecazaken”, aldus de burgemeester. De uren worden later nog ingevuld, in functie van de te garanderen aansluitingen. De bus voor Gistel en haar deelgemeenten kost de vervoerregio zo’n 113.000 euro per jaar.

Mobipunt

In Moere wordt, net als in Gistel, bovendien nog een mobipunt geïnstalleerd. Bij zo’n punt worden verschillende vervoersmogelijkheden aangeboden, zoals deelfietsen en deelwagens. Op die manier moet zogenaamde ‘combimobiliteit’ – het gebruik van verschillende vervoersmiddelen – gepromoot worden. “De vervoerregio Oostende - waartoe Gistel behoort - heeft het nieuwe plan deze maand voorlopig goedgekeurd”, zegt Defreyne. “De komende weken wordt het plan voorgesteld aan de gemeenteraden, waarna de vervoerregioraad dit definitief kan vaststellen. De invoering van het nieuwe vervoerplan is voorzien voor eind december 2021. Naast de Gistelbus zijn ook heel wat andere verbeteringen op komst. Buslijnen 50 (Oostende-Gistel-Koekelare) en 51 (Oostende-Gistel-Ichtegem-Torhout) worden samengevoegd en krijgen een hogere frequentie. Er komt ook een nieuwe buslijn die Brugge, Jabbeke, Oudenburg, Snaaskerke en Oostende verbindt.