Nederlander die in kanaal dook na schietincident in Sprookjeswijk, houdt lippen stijf op elkaar

11 juni 2019

17u28 0 Gistel De onderzoeksrechter heeft een Nederlander aangehouden die zaterdag in Snaaskerke in het kanaal is gesprongen na een schietincident in de Sprookjeswijk. Het gaat allicht om een afrekening in het drugsmilieu of een ripdeal. De Nederlander houdt de lippen stijf op elkaar.

“Naar aanleiding van een schietincident in Snaaskerke is zaterdag een persoon van de Nederlandse nationaliteit in het water gesprongen. Die persoon is aangehouden, omdat de feiten mogelijk kaderen in een drugsdeal. Er vielen geen gewonden”, aldus de karige uitleg van het Brugse parket. Het parket bevestigt ook dat er een paal werd aangereden in de Sprookjeswijk, door een voertuig dat bij de schietpartij betrokken was. Op vraag van de onderzoeksrechter wordt voorlopig niet verder gecommuniceerd. De speurders zijn volop bezig met een onderzoek.

Het schietincident zou namelijk slechts het topje van de ijsberg zijn. De Nederlander die in het kanaal dook om te vluchten, sprak initieel van een diefstal met geweld. Maar dat verhaal geloofde de politie niet. Sinds zijn arrestatie, houdt de Nederlander de lippen stijf op elkaar. De man behoort wellicht tot een crimineel netwerk. Of hij werd beschoten door iemand met een alarmpistool of met een echt pistool, wordt ook onderzocht. Hoeveel inzittenden er in de wagen zagen, is evenmin bekend.