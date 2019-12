Nachtwinkel openen? Dat is dan 3.000 euro Timmy Van Assche

26 december 2019

17u27 0 Gistel Wie in Gistel een nachtwinkel wil openen, zal eenmalig een taks van 3.000 euro moeten betalen. Dat bevestigt de gemeenteraad.

De vestiging van een nachtwinkel brengt overlast met zich mee voor de omgeving, redeneert het stadsbestuur. “Een verhoogde inzet van de lokale politie voor handhaving van de openbare rust en verkeersveiligheid, en de gemeentediensten die instaan voor openbare netheid”, zo stelt het schepencollege. “Het is dan ook billijk dat de betrokken handelszaken als tegenprestatie een bijzondere financiële inspanning doen.” Die inspanning bedraagt een eenmalige openingsbelasting van 3.000 euro. Het tarief is hetzelfde als in de beleidsperiode 2014-2019, maar werd door de gemeenteraad dus opnieuw goedgekeurd.

Meer over Gistel

politiek