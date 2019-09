Na vertrek buurtwinkel uit Snaaskerke: moet stadsbestuur initiatief nemen om leemte op te vullen? Timmy Van Assche

06 september 2019

17u24 0 Gistel Eind juni sloot de enige buurtwinkel van Snaaskerke, Mini Market Bart & Gina, de deuren. Een nieuwe buurtwinkel is op komst, maar zal pas openen in het voorjaar van 2020. Intussen vraagt oppositiepartij CD&V aan de meerderheid om voor een tussenoplossing te zorgen.

Toen bekend raakte dat de enige buurtwinkel van de Gistelse deelgemeente haar deuren ging sluiten, lokte dat spijtige reacties uit bij de dorpsbewoners. Maar al snel kwam er goed nieuws, toen bleek dat er een nieuwe buurtsuper op komst is. Vicky Margory en Michaël Van Poucke hopen in april 2020 met hun nieuwe zaak te kunnen starten in de Dorpsstraat 105. En daar wringt het schoentje: tussen de sluiting van de ene winkel, eind juni, en de opening van de nieuwe buurtsuper gaapt een gat van zowat tien maanden. Een reden voor oppositieraadslid Jan Willems (CD&V) om het punt op de agenda van de gemeenteraad te zetten. “Niet alle inwoners van Snaaskerke zijn nog zo mobiel om zich regelmatig te verplaatsen en boodschappen te doen", zegt Willems. “Ik kijk naar de kleine Middelkerkse deelgemeente Sint-Pieterskapelle (waar zowat 200 mensen wonen, red.). Daar wordt elke week een kleine markt ingericht. Dat is daar geen overrompeling, maar er loopt wel volk rond. Snaaskerke, waar toch zo’n 1.400 mensen wonen, zou daar ook bij gebaat zijn. Of misschien kan er een broodautomaat geplaatst worden. Ik heb al wat contacten gelegd met een installateur uit Waregem die dergelijke automaten verkoopt en verhuurt. Ook een Nieuwpoortse onderneming zou een broodautomaat kunnen plaatsen. Ze houden de winst voor zich, maar vragen alleen een droge installatieplaats en elektriciteitsaansluiting. Een broodautomaat lost niet alles op, maar zou wel een goeie aanvulling zijn”, stelt Willems, die er ook aan toevoegde zijn voorstel te hebben voorgelegd aan de toekomstige buurtsuperuitbaters. Schepen van economie Dries Depoorter (Open Vld) luisterde aandachtig naar de opmerking van Willems. “Ik ben zelf afkomstig van Snaaskerke en ken de situatie goed. Over de inrichting van een private handelszaak is geen bevoegdheid van het stadsbestuur. Maar ik wil gerust met de economische raad aftoetsen wat er in de toekomst mogelijk is."