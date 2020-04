N-VA West-Vlaanderen scherp voor mogelijke ‘strandpas’: “Ook inwoners van Gistel, Diksmuide of Kortrijk betalen mee voor de Kust” Timmy Van Assche

17 april 2020

15u32 32 Gistel Het voorstel van Oostends burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) om een strandpas in te voeren, blijft nazinderen. De kustburgemeesters hebben intussen al wat toenadering gevonden om één gezamenlijk zomerplan te bolwerken, maar N-VA West-Vlaanderen blijft scherp om mogelijk voorrang te geven aan bepaalde groepen om het Noordzeestrand te betreden. “Egoïstisch”, noemt provincieraadslid Wim Aernoudt het.

Het kusttoerisme in goede banen leiden deze zomer wordt een uitdaging. “Het zonovergoten strand is een evenement dat zich niet laat annuleren. Logisch dat nagedacht wordt hoe dit op een veilige manier kan”, begint N-VA-provincieraadslid en schepen van Gistel Wim Aernoudt. “Voorrang geven aan wie belasting betaalt in de kustgemeente is een egoïstisch criterium dat voorbij gaat aan de bijdrage van alle West-Vlamingen in het kusttoerisme. Kijk, de West-Vlamingen betalen elk jaar braaf hun provinciebelastingen, goed voor zo'n 150 miljoen euro. Daarvan gaat een substantieel deel naar de ondersteuning van kusttoerisme en naar investeringen aan de Vlaamse Kust.”

Belastinggeld

“Het autonoom provinciebedrijf Westtoer werkt met een jaarbudget van 10 miljoen euro West-Vlaams belastinggeld, dat voor een flink deel gespendeerd wordt aan ondersteuning en uitbouw van het kusttoerisme. Dat gaat van promotie in het binnenland tot kunstprojecten als Beaufort. Daarnaast investeerde de provincie de laatste jaren tientallen miljoenen euro’s belastinggeld van alle West-Vlamingen aan de Vlaamse Kust. Denk maar aan de drie provinciedomeinen Het Zwin in Knokke-Heist), Raversyde in Oostende en Duinpanne in De Panne,” gaat Wim Aernoudt door.

“Geen tweederangsburgers”

“De redenering dat wie in een kustgemeente woont of verblijft voorrang moet krijgen omdat hij of zij daar belasting betaalt, gaat voor ons niet op,” foetert raadslid Aernoudt. “We roepen de deputatie en vooral de gedeputeerde van toerisme dan ook op om de belangen van alle West-Vlamingen te verdedigen. Ook een inwoner van Gistel, Diksmuide of Kortrijk betaalt mee om van de Vlaamse Kust een aantrekkelijk product te maken. De inwoners van de andere 54 West-Vlaamse gemeenten, naast de tien kustgemeentes zelf, kunnen aan de Vlaamse Kust die ze mee financieren niet als tweederangsburgers behandeld worden.”