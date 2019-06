Mugheli geland voor man die onwel wordt op parking Okay Bart Boterman

11 juni 2019

16u30 0 Gistel De mughelikopter is dinsdag rond 13.30 uur geland op het plein naast de Heyvaertlaan in Gistel. Een 31-jarige man kreeg hartproblemen in zijn voertuig op de parking van de Okay.

De man belde zelf de hulpdiensten en de ziekenwagen spoedde zich naar de parking van de supermarkt. Ook de heli was vertrokken vanuit het AZ Sint-Jan in Brugge. De ambulanciers besloten de man van de parking van de Okay over te brengen naar de Heyvaertlaan, waar de heli makkelijk kan landen op de voorziene landingsplaats. Enkele minuten later kwam de heli aan en namen de urgentieartsen de interventie over. Het slachtoffer, een Gistelnaar, werd kort daarna met de helikopter naar het ziekenhuis overgebracht.