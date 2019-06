Motorrijder komt om het leven na zware crash tegen duiker in Zevekote Bart Boterman

14 juni 2019

18u57 62 Gistel Een motorrijder is vrijdag rond 17.45 uur om het leven gekomen bij een ongeval in Zevekote bij Gistel. Voor het slachtoffer, een 50-jarige man uit Diksmuide, kon geen hulp meer baten ondanks meerdere reanimatiepogingen.

De motorrijder reed in de Zevekotestraat richting Sint-Pieters-Kapelle en ging uit de bocht. Hij kwam terecht tegen een duiker. De motard werd weggekatapulteerd in een akker en de motor bleef verhakkeld achter in de sloot.

De hulpdiensten, waaronder de mugheli, werden onmiddellijk opgeroepen door voorbijrijdende autobestuurders, maar alle hulp kwam te laat. De man was op slag dood.

Annemie Wittesaele, woordvoerster van de lokale politie Kouter, laat weten dat er geen verkeersdeskundige is aangesteld. De omstandigheden van het ongeval zijn immers duidelijk en er waren geen andere voertuigen of weggebruikers betrokken.