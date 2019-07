Motorrijder belandt in struikgewas door grind op rijbaan Siebe De Voogt

14 juli 2019

12u07 0 Gistel In de Vaartdijkstraat in Gistel is een motorrijder zaterdagnamiddag lichtgewond geraakt bij een bizar ongeval.

De 20-jarige man uit Oudenburg reed even na 14.30 uur in de richting van Moere, toen hij in een flauwe bocht de controle over zijn moto verloor door een spoor van grind op de rijbaan. Hij ging rechtdoor en kwam tot stilstand in het struikgewas voor een woning. De twintiger raakte lichtgewond, maar moest niet worden overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn moto werd getakeld.