Motorrijder (38) slipt en komt zwaar ten val Siebe De Voogt

07 augustus 2019

09u22 4 Gistel In de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel is dinsdagmorgen een 38-jarige motorrijder uit Gistel zwaar ten val gekomen.

De man ging in een bocht aan het slippen en verloor zo de controle over zijn stuur. Hij werd gewond overgebracht naar het Damiaanziekenhuis in Oostende, maar verkeerde niet in levensgevaar. Zijn motorfiets werd getakeld. De lokale politie Kouter stelde een proces-verbaal op.